Fenerbahçe'de Morgan Schneiderlin bombası

Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren , ezeli rakibi 'ın da gündeminde olduğu konuşulan 30 yaşındaki Morgan Schneiderlin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli yönetim, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu için kiralama bedeli istemeyen İngiliz kulübünün tek şartı, Schneiderlin'in yıllık ücretinin tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Everton ile anlaşmaya varılması üzerine Schneiderlin’in menajeri Pascal Boisseau ile görüştü. Menajer Boisseau'nun oyuncusu için talebinin yıllık 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertliler bu görüşmelerin ardından beklemeye geçerken transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

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Daha önce ve 'da top koşturan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 kere de Milli Takımı formasını giydi.