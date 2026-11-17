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Neredeyse hiç kuşku yok: Francesco Camarda sezonun özellikle zorlu ve hayal kırıklığı yaratan ilk yarısının ardından Milan'dan ayrılıp kiralık olarak oynayacak. Peki 2008 doğumlu oyuncu nereye gidecek? İtalya'ya mı, yurt dışına mı? Fabrizio Romano ve Matteo Moretto durumu değerlendiriyor:

"Olağanüstü bir gelişmeyle durum değişmezse Camarda, ocak ayında kiralık olarak forma giymek üzere ayrılacak. Sezonun başında çok az forma şansı buldu. Olgunlaşması için daha fazla süre alması da doğru olur. Bu arada U21 takımıyla gol attı; olumlu sinyaller geliyor. Genoa hakkında çok konuşuldu ama bu ihtimal şu anda o kadar güçlü görünmüyor. Yine de ocak ayında onun için sıraya girecekler."

"Şimdiden devreye giren çok sayıda kulüp var. Oyuncu, Milan ile ortaklaşa bir karar verecek. Bir süredir söylüyoruz: Milan'ın ocak ayında bir forvet istediği kesin. Forvet arayışı, Camarda'yı başka bir yerde düzenli oynayabileceği bir seçenek bulmaya yöneltecek. Camarda'nın yurt dışına kiralanabileceği ihtimalini dışlamam. Daha fazla süre almak için yurt dışına gitmek, ona düzenli oynama şansı, önemli bir rol ve süre verecek bir proje olabilir. Oyuncu çok istekli; kendini göstermek ve gol atmak istiyor. Ancak bugün itibarıyla Genoa ihtimali bize o kadar güçlü görünmüyor."