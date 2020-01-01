Moreno: Slimani önemli bir futbolcu

Monaco Teknik Direktörü Robert Moreno, 1-0 biten Montpellier maçının ardından tek golün sahibi oyuncusu Islam Slimani'den övgüyle bahsetti.

'in 25. haftasında , sahasında ağırladığı 'i Islam Slimani'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 38'e çıkararak 5. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Monaco'nun 42 yaşındaki teknik direktörü Robert Moreno, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 gol atıp 7 asist yapan oyuncusu Slimani'nin takıma yaptığı katkının öneminden söz etti:

"Islam Slimani önemli bir futbolcu; aksini söyleyemem çünkü yaptıkları ortada. Ama bireysel olarak tek bir futbolcu hakkında konuşamam çünkü futbol, bireysel olarak yorumunuzu kattığınız kollektif bir oyundur."

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Geçtiğimiz sezonu 'de kiralık olarak geçiren Slimani, sezon başında Monaco'ya kiralanmıştı.