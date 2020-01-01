Morata: Ronaldo harika bir takım arkadaşı

Alvaro Morata, Ferencvaros deplasmanında takıma dönen Cristiano’ya övgüler yağdırdı.

’un golcü oyuncusu Alvaro Morata, Kovid-19’u yenen ’nun takıma dönmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Ronaldo, pozitif testi yüzünden Juventus’un ’ya 2-0 kaybettiği maçta formasından uzak kalmıştı. Portekizli süper yıldız, testin negatife dönmesiyle birlikte 4-1 kazandıkları Ferencvaros maçında sahaya çıktı ve Morata’nın attığı iki golden birinde asisti yapan isim oldu.

“Ronaldo en önemli oyuncumuz”

Morata, maçın ardından Sky Sport Italia’ya verdiği demeçte Ronaldo’nun dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve “Ronaldo’nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve Juventus’a neler kattığını hepimiz biliyoruz. O harika bir takım arkadaşı herkesle iletişim halinde ve bizim en önemli oyuncumuz kesinlikle o. Hepimiz onun gollerine devam etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Artık daha deneyimliyim”

Juventus’ta ikinci dönemini geçiren İspanyol oyuncu kendini geliştirdiğini söylerken “Buraya daha tecrübe sahibi ve daha komple bir futbolcu olarak geldiğimi düşünüyorum. Juventus’ta ihtiyacım olan her şey var. Kendimi kanıtlamaya ve gollerime devam etmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu Juventus formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı veren Alvaro Morata takım içerisindeki pozitif haliyle de dikkat çekiyor.