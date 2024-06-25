Morata'dan Mourinho'ya sürpriz hareket! Fenerbahçeliler heyecanlandı

İspanyol golcü, Jose Mourinho'nun paylaşımına verdiği reaksiyonla dikkatleri üzerine çekti.

Tranafer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki golcülerinden birisi olan Morata'dan heyecanlandıran bir hareket geldi.

İspanyol yıldız, Mourinho'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderisine verdiği reaksiyonla Fenerbahçeli taraftarları umutlandırdı.

Ne oldu?

Alvaro Morata, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenerek dikkat çekti.

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Geçen sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Morata, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alvaro Morata, EURO 2024'te 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

2026'ya kadar sözleşmesi var

Yıldız golcünün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. İspanyol golcünün güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak göze çarpıyor.

Dev takımlarda oynadı

Atletico Madrid altyapısında yetişen Alvaro Morata; Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giydi. Alvaro Morata için toplam 189 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis ücreti ödendi.