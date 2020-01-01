Montpellier'de 12 pozitif vaka tespit edildi

Fransız ekibinde 8'i futbolcu 12 kişide yapılan testler sonucu pozitif sonuçlar alındı.

ekibi 'de 12 kişinin salgın nedeniyle hastalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Daha fazla takım

Ligue 1 protokolüne göre 30 kişilik kadronun 20'sinin oynama imkanı varsa maçlar ertelenmiyor. Buna karşın Montpellier'in ile oynayacağı maç öncesi erteleme talebinde bulunması bekleniyor.