"Montella'nın Türkiye'si" Milli takımın Letonya zaferi hakkında Avrupa basını ne söyledi?

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin Letonya karşısındaki 4-0'lık zaferi, Avrupa basınına nasıl yansıdı?

Türkiye, EURO 24 biletini aldı

Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti

Peki Avrupa basını ne söyledi?

NE OLDU? A milli takımımız, EURO 2024 biletini cebine koydu. Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, Almanya'daki finallere gitmeye hak kazandı. Böylece Ay-yıldızlı ekip üst üste üçüncü kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

NE SÖYLENDİ? İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta şu ifadelere yer verildi: "Montella'nın Türkiyesi maça iyi başladı. Çok pozisyon harcadı ve sonunda golleri atarak şov yaptı. Montella'nın takımı iki maçı da kazanarak matematiksel olarak Euro 2024'e katılmaya hak kazandı."

İtalyan haber ajansı ANSA ise şunları söyledi: "Türkiye, Letonya maçının ardından matematiksel olarak gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024'e katılmaya hak kazandı."

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SKY Sports İtalya: "Türkiye, İsoanya ve İskoçya ile birlikte Euro 2024'e katılmayı matematiksel olarak garantiledi. Fransa, Portekiz ve Belçika ile birlikte Almanya biletini aldılar."

Letonya basınından Diena: "Letonya Milli Takımı, başarılı geçen bir ilk yarının ardından Konya'da Türkiye ile oynadığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçından 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı"

SIRADA NE VAR? 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen Türkiye, 21 Kasım'da Galler ile EURO 24 elemelerindeki son maçını oynayacak.