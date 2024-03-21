Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması: 'Herkesi memnun edemeyiz!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması geldi.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. İtalyan hoca, müsabaka öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken Semih Kılıçsoy konusuna da değindi.

Vincenzo Montella, basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Bütün kararlarımı taktiksel veriyorum, formaların rengine göre karar vermiyorum. Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız.

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'Beşiktaşlılar rahat olsun'

"Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum."

'Gelişime bakmalıyız'

"Çok iyi çalıştığımız bir süreçten geliyoruz ve önümüzde iki önemli hazırlık maçı var. Macaristan son 20 maçında 3 kez yenilmiş, Wembley'de İngiltere'yi yenmiş, Almanya'yı yenmiş bir takım. Yarın biz sonuca değil gelişimimize bakacağız."

"Macaristan'ın teknik direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç yıl önce tanışmıştık ve arkadaşlığımız devam etti. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olacak."