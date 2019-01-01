Monaco'dan Slimani için 9 milyon euro

Islam Slimani'nin etkileyici performansı, Monaco yönetimini harekete geçirdi. İddialara göre Fransız ekip, golcü futbolcunun bonservisinin peşinde.

Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu Islam Slimani, 'da adeta yükselişe geçti.

7 lig maçında 5 gol atıp 7 de asist yaparak kısa sürede beğeni toplayan Slimani için Monaco yönetiminin transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız ekip, bonservisi 'de bulunan golcü oyuncu için yaklaşık 9 milyon euro'u gözden çıkardı.

Monaco'nun Slimani ile yaptığı kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi. Ancak Premier Lig ekibinin bu ücreti çok düşük bulduğu ve 'de Neymar ve Memphis Depay gibi oyunculardan daha fazla gol atmış bir futbolcu için daha fazlasını talep ettiği ileri sürüldü.

2021'de Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi karşılaşmada görev almış ve 5 kez ağları havalandırmıştı.