Monaco'dan bir açıklama daha geldi! "Falcao ile konuştum"

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Radamel Falcao hakkında Monaco Başkan Vekili Oleg Petrov açıklama yaptı.

Başkan Vekili Oleg Petrov, 'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao'nun geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Falcao'nun formasını giydiği Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor'' ifadelerini kullandı.

''Gelecekte ne olur bilemiyorum''

Oleg Petrov, Falcao'nun geleceği hakkında gelen soruya ise, ''Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu" dedi.