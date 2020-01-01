Monaco'da Niko Kovac dönemi

Monaco, son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adamla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden 'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kovac, daha önce Milli Takımı ve 'nın ile ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

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Ligue 1'de Monaco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.