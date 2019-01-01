Monaco

Monaco, Wissam Ben Yedder'i transfer etti!

Son güncelleme
Yorum()
www.asmonaco.com
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Sevilla'nın 29 yaşındaki santrforu Wissam Ben Yedder'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Uzun süredir Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmaya çalışan Monaco, mutlu sona ulaştı.

29 yaşındaki Fransız golcü, 40 milyon euro karşılığında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 sezondur Sevilla'da oynayan Ben Yedder, bu süre zarfında çıktığı 138 resmi maçta 70 gol atıp 22 de asist yapmayı başardı. Ben Yedder'in transferi ile Galatasaray taraftarı, Radamel Falcao'nun gelişinin önünde bir engel kalmadığı düşüncesi ile heyecanlı bir bekleyişe girdi.

Editörün Seçtikleri

 

Kapat