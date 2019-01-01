Monaco, Wissam Ben Yedder'i transfer etti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Sevilla'nın 29 yaşındaki santrforu Wissam Ben Yedder'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Uzun süredir Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmaya çalışan , mutlu sona ulaştı.

🎙️ T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? 👐😍 pic.twitter.com/zOji7dyLhU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2019

29 yaşındaki Fransız golcü, 40 milyon euro karşılığında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 sezondur 'da oynayan Ben Yedder, bu süre zarfında çıktığı 138 resmi maçta 70 gol atıp 22 de asist yapmayı başardı. Ben Yedder'in transferi ile taraftarı, Radamel Falcao'nun gelişinin önünde bir engel kalmadığı düşüncesi ile heyecanlı bir bekleyişe girdi.