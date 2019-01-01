Monaco, Wissam Ben Yedder'i transfer etti!
Yorum()
www.asmonaco.com
Uzun süredir Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmaya çalışan Monaco, mutlu sona ulaştı.
🎙️ T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? 👐😍 pic.twitter.com/zOji7dyLhU— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2019
29 yaşındaki Fransız golcü, 40 milyon euro karşılığında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3 sezondur Sevilla'da oynayan Ben Yedder, bu süre zarfında çıktığı 138 resmi maçta 70 gol atıp 22 de asist yapmayı başardı. Ben Yedder'in transferi ile Galatasaray taraftarı, Radamel Falcao'nun gelişinin önünde bir engel kalmadığı düşüncesi ile heyecanlı bir bekleyişe girdi.