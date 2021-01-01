Monaco, Real Madrid'in bekçisi Marcelo'yu istiyor

Monaco, 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo'ya 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

, 'in bekçisi Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Marcelo'ya 3 yıllık sözleşme teklifiyle gitmek isteyen Fransız ekibi, Brezilyalı oyuncuya yıllık 6 milyon euro teklif yapacak.

32 yaşındaki oyuncu 14 yıldır Real Madrid forması giyiyor. Sözleşmesi 2022'nin yazında bitecek olan Marcelo, Zinedine Zidane'dan düzenli görev alamadı.

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Teknik direktör Zinedine Zidane'nın sol bekteki Marcelo tercihleri İspanyol basınında eleştirilmişti. Brezilyalı'nın ilk 11'de oynadığı karşılaşmalarda alınan mağlubiyetlerin istatistikleri manşetlere "Marcelo'nun laneti" başlıklarıyla yansımıştı.