Monaco, Leonardo Jardim'i yeniden göreve getirdi!

Monaco, Thierry Henry ile yolların ayrıldığını ve göreve bir kez daha Leonardo Jardim'in getirildiğini açıkladı.

Ligue 1'de kötü bir sezon geçiren ve alt sıralardan kurtulmak için savaşan Monaco, flaş bir kararla teknik adam değişikliğine gitti.

İlk 9 hafta sonrası alınan kötü sonuçlar neticesinde faturayı teknik adama kesen ve Leonardo Jardim'i gönderip yerine Thierry Henry'yi getiren kırmızı-beyazlı kulüp, eski sevgiliye geri döndü ve Henry'nin görevine son verip bir kez daha Jardim'le anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Thierry Henry ile yolların ayrıldığı ve Leonardo Jardim ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev'in sözlerine de yer verirken Rus yönetici, Jardim'in dönüşüyle ilgili olarak, ''Leonardo'nun hikayesinin hak ettiği gibi bitmediğini biliyoruz. Ona bir şans daha verilmeliydi. O, kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşattı. Zor günler geçiriyoruz ve henüz geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Jardim'le birlikte yeniden çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Jardim'in ardından göreve gelen Thierry Henry, Monaco'nun başında 20 resmi maça çıkarken bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Henry'nin öğrencileri son karşılaşmada içerde Strasbourg'a 5-1 mağlup olmuştu.

Monaco, Ligue 1'de 21 maçın ardından topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.