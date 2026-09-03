Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, rakibi Monaco karşısında alacağı ve kendisine dikkat çekici bir olumsuz rakama mal olacak bir yenilgiden çekiniyor.

Saint-Germain, yarın Cuma akşamı Fransa Ligi'nin üçüncü haftasında Monaco'yu "Parc des Princes" sahasında ağırlayacak.

"Opta" istatistiklerine göre Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Monaco karşısındaki son iki maçını kaybetti ve "Qatar Sports Investments" (QSI) şirketinin kulübü satın almasından bu yana hiçbir takım, Paris kulübü karşısında müsabakada üst üste 3 galibiyet elde edemedi.

Dolayısıyla Monaco, son yıllarda tüm Fransa Ligi kulüplerinin başaramadığı şeyi gerçekleştirmek için tarihi bir fırsatın önünde bulunuyor.

Saint-Germain, Kasım 2025'te Monaco karşısında 0-1 yenilmiş, ardından geçen Mart ayında 1-3'lük yeni bir yenilgi almıştı.

Ancak bu iki maç arasında iki takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynadı; Paris ekibi birini kazanıp diğerinde berabere kalarak toplamda 5-4'lük skorla tur atladı.

Monaco, Saint-Germain'in kâbusu

2020-2021 sezonundan bu yana Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Monaco ile karşı karşıya geldiği 12 maçın 6'sını kaybetti; buna karşılık 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu, aynı dönemde başka herhangi bir takım karşısında aldığı yenilgi sayısından en az iki yenilgi daha fazla.

Rennes ve Lille ile berabere kaldıktan sonra Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'ndeki ilk üç maçının hiçbirinde galibiyet elde edememe durumuyla 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez karşı karşıya kalabilir. O sezon ilk üç maçında berabere kalmış, ardından sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Paris Saint-Germain, o sezon 21. yüzyılda ilk 3 maçında hiçbir galibiyet almadan Fransa Ligi şampiyonluğuna ulaşan yalnızca iki kulüpten biri; diğeri ise yine ilk üç maçında berabere kalan 2010-2011 sezonundaki Lille.

Diğer yandan Monaco, 2026-2027 sezonunda Fransa Ligi'ndeki ilk iki maçını kazandıktan sonra, sezona ilk 3 haftada üç galibiyetle başlamayı 21. yüzyılda yalnızca ikinci kez başarabilir; ilk kez ise sezona üst üste 4 galibiyetle başladığı 2017-2018 sezonunda gerçekleşmişti.

Paris alışkanlığı

Saint-Germain, son 12 sezonun 10'unda Fransa Ligi sezonundaki kendi sahasındaki ilk maçını kazandı; buna karşılık bir beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Ayrıca bu 12 maçın 9'unda, son üç maçı dahil olmak üzere, kalesini gole kapattı: 2023-2024 sezonunda Lorient ile golsüz berabere kaldı, 2024-2025 sezonunda Montpellier'i 6-0 yendi, ardından 2025-2026 sezonunda Angers'i 1-0 mağlup etti.

Monaco ise Fransa Ligi'nde son 8 deplasman maçının 5'ini kazandı; buna karşılık bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu, müsabakada bir önceki 24 deplasman maçında elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı; o maçlarda 7 beraberlik ve 12 yenilgi vardı.

Paris Saint-Germain, 2026 yılında Fransa Ligi'nde ikinci yarının uzatma dakikalarında 6 gol kaydetti; bu, aynı yıl içinde müsabakada başka herhangi bir takımdan en az iki gol daha fazla. Buna karşılık Monaco, Olivier Giroud'nun Ağustos 2025'te Lille lehine attığı golden bu yana maçın bu bölümünde hiç gol yemedi.

Duygusal bir karşılaşma mı?

Magnes Akliouche, çeşitli müsabakalarda 139 maç oynadığı eski takımı Monaco ile karşı karşıya gelebilir. Ayrıca Paris Saint-Germain forması altında "Parc des Princes" sahasındaki ilk çıkışını yapabilir; kariyeri boyunca çeşitli müsabakalarda "Louis II" stadı dışında en fazla gole katkı sağladığı stat burası olup 2 gol atmış ve bir asist yapmıştı.

Penaltılar hariç, Paris Brunner, bu sezon Fransa Ligi'nde 1,87 beklenen golle en yüksek beklenen gol ortalamasına sahip. Monaco'nun forveti ayrıca bu sezon daha fazla şut çekti (9'a karşı 4) ve rakip ceza sahası içinde daha fazla topla buluştu (13'e karşı 10); bu rakamları ligde oynadığı 138 dakikada, 2025-2026 sezonunda oynadığı 127 dakikada elde ettikleriyle kıyaslandığında gerçekleştirdi.

Fransa Ligi'nde iki galibiyet elde etmesinin yanı sıra Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da iki galibiyet aldıktan sonra Filipe Luís, Monaco'yu çalıştırırken tüm müsabakalardaki ilk 5 maçını da kazanmayı başaran ilk teknik direktör olabilir.

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