Fransız kulübü Monaco, son dönemde gösterdikleri performansla parlayan ve diğer kulüplerin dikkatini çeken Fas U19 Milli Takımı oyuncularıyla iki sözleşmeye imza attı.

Monaco kulübü bugün, salı günü, akademisinden geçtiğimiz dönemde dikkat çeken seviyeler sergileyen dört genç oyuncuyla ilk profesyonel sözleşmelerini imzaladığını resmen açıkladı.

Kulüp resmi açıklamasında, Faslı Safwan Ben Zohra ve Nahil El Haddani ile Tunuslu-Fransız Nejd Ajroud'un yanı sıra Melvin Gomez Da Veiga ile 30 Haziran 2029'a kadar uzanan sözleşmeler imzaladığını belirtti.

Bu, geçen sezon U19 takımının Fransa Ligi yarı finaline ulaşmasına hep birlikte katkıda bulunan 2008 kuşağından dört oyuncu için bir ödül niteliğinde.

"Foot Mercato" sitesi şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta sayfalarımızda, sezon hazırlık döneminde Filipe Luis'in kadrosuna katılmalarının ardından dört yeteneğin daha üst bir seviyeye çıkmaya hazır olduklarını doğrulamıştık."

Ben Zohra, Monaco ile Fransa Ligi'ndeki ilk resmi maçına Paris Saint-Germain karşısında zaten çıkarken; Ajroud, El Haddani ve Da Veiga da A takıma doğru olan yolculuklarını sürdürüyor.











