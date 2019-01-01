Monaco, Falcao'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
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Galatasaray’ın günlerdir transferini sonuçlandırmak için uğraştığı Falcao için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
L’Equipe’in haberine göre Monaco, Kolombiyalı golcüsünün sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile Monaco’ya giderek Falcao ve kulübüyle görüşmeler yapmıştı.
Abdurrahim Albayrak’ın Falcao ile çekildiği fotoğraf basına servis edilmiş ve bu da transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.
Fransız kulübü ayrıca Sevilla’dan forvet oyuncusu Wissam Ben Yedder’i kadrosuna katmıştı.
Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensnip anlaşmasına varan Falcao’nun Monaco’nun sözleşme yenileme teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu…