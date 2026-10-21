Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir gol daha atarak Fransız futbol efsanelerini yıktı.

Real Madrid, bugün çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İspanya'nın başkentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nda rakibi Leipzig'i ağırladı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Mbappe, ceza sahası içinde Jan Diomande'den aldığı pası isabetli bir vuruşla ağlara göndererek Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti.

"Stats Foot" ağının açıkladığına göre, bu gol Mbappe'nin içinde bulunduğumuz 2026 takvim yılı boyunca Real Madrid ile attığı 25. gol oldu.

Yine aynı ağa göre Mbappe, beş büyük ligdeki takımlardan biriyle 10 takvim yılı üst üste en az 25 gol atan ilk Fransız oyuncu oldu.

Mbappe bu özel seriye, henüz Fransız kulübü Monaco'nun oyuncusuyken, aynı yılın yazında Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce, 2017 yılında başladı.

Fransız yıldız, bu özel seriyi Paris Saint-Germain'de geçirdiği sonraki altı yılında sürdürdü, ardından aynısını Real Madrid ile üst üste üçüncü yıl gerçekleştirdi.