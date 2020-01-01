Monaco, Damien Comolli ile temasta

Sportif direktör arayışında olan Monaco yönetiminin Damien Comolli ile görüştüğü konuşuluyor.

'de görev aldığı yaklaşık 1.5 yıllık süre zarfında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli'nin ile görüştüğü iddia edildi.

Foot Mercato'nun haberine göre Michael Emenalo'dan boşalan sportif direktörlük görevi için geçtiğimiz yazdan beri arayışta olan Monaco yönetimi Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Comolli'nin Fenerbahçe yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda görevinden ayrıldığı belirtilirken, Monaco yönetiminin aynı görev için Olivier Letang'a yaptığı teklife ise olumsuz yanıt aldığı da kaydedildi.