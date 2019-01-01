Moldova'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Alexandru Spiridon tarafından belirlenen Moldova'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexei Coselev (Fortuna Sittard), Stanislav Namasco (Zeta), Dumitru Celeadnic (Sheriff)

Defans: Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol ), Oleg Reabciuk ( ), Ion Jardan (FC Petrocub Hincești)

Orta Saha: Catalin Carp (Ufa), Eugen Cebotaru (Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (Sheriff), Artur Ionita ( ), Iaser Turcan (Petrocub Hinceşti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speranta Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail)

Forvet: Ion Nicolaescu (Shakhtyor Soligorsk), Vitalie Damascan ( ), Vladimir Ambros (Petrocub Hinceşti), Nicolae Milinceanu (Chiasso)