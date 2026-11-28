Al Ittihad efsanesi Mohammed Noor, takımın mevcut durumuna sert eleştiriler yöneltti ve Al Ittihad'ın şu an şampiyonluk için mücadele etmesini sağlayacak niteliklere sahip olmadığını söyledi. Noor ayrıca Hollandalı Georginio Wijnaldum'u, takıma katıldığından bu yana ortaya koyduğu performans nedeniyle doğrudan hedef aldı.

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“Nadina” programına konuk olan Noor, Al Ittihad'ın şu anda şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde dahil olamayacağını söyledi. Ancak önümüzdeki dönemde tablonun değişebileceğini de göz ardı etmeyen Noor, takımın bu sezonki yolculuğunda dönüm noktası olabilecek iki koşul ortaya koydu.

Al Ittihad efsanesi, bir sonraki maçta Al Khaleej'i yenmenin ve ardından Cidde derbisinde Al Ahli karşısında galibiyet almanın takıma büyük bir ivme kazandıracağını ve şampiyonluk şansına dair değerlendirmesini değiştireceğini belirterek şöyle konuştu: “Al Ittihad'ın şampiyonluk için mücadele edecek gücü yok. Ancak bir sonraki maçta Al Khaleej'i yener, ardından derbide Al Ahli'yi mağlup ederse, güçlü bir şekilde mücadele edeceğini söyleyebilirim.”

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Noor'un açıklamaları, Al Ittihad'ın seviyesine dair şüphelerin boyutunu ortaya koyuyor. Noor'a göre takım, şampiyonluk yarışından söz etmeden önce zorlu sınavları aşabileceğini kanıtlamak zorunda. Özellikle Al Khaleej ve Al Ahli karşılaşmaları, oyunculara özgüvenlerini yeniden kazanma ve diğer rakiplere mesaj gönderme fırsatı sunabilir.

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Wijnaldum, Al Ittihad efsanesinin hedefinde

Mohammed Noor'un eleştirileri takımın genel değerlendirmesiyle sınırlı kalmadı. Noor, sözlerinin önemli bir bölümünü Hollandalı Georginio Wijnaldum'a ayırarak oyuncunun ortaya koyduğu katkıdan ikna olmadığını dile getirdi, hatta daha da ileri giderek sağ kanatta görevlendirilmesini eleştirdi.

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Noor, Wijnaldum'un Al Ittihad'a gerçek anlamda hiçbir katkı sağlamadığını ve bu mevkide oynamasının takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Oyuncuyla anlaşmanın en başından doğru bir karar olmadığını düşünen Noor, ardından Hollandalı yıldızın ilk fırsatta takımdan ayrılmasını istediğini açıkladı.

Bu sözler Hollandalı oyuncuyu eleştirilerin odağına yerleştiriyor. Zira Noor yalnızca form düşüklüğünden ya da uyum sorunundan bahsetmiyor, transferin yararını ve Al Ittihad'ın oyuncunun hizmetlerine ne ölçüde ihtiyaç duyduğunu da sorguluyor.

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Takımın durumuna yönelik eleştiriler ve bazı teknik tercihlere dair çekinceler arasında Al Ittihad efsanesinin sözleri, yönetime ve oyunculara açık bir mesaj taşıyordu: Önümüzdeki dönemde alınacak galibiyetler yalnızca puan hanesine yapılacak bir ekleme değil, Al Ittihad'ın şampiyonluk adayları arasındaki yerini yeniden kazanıp kazanamayacağına dair gerçek bir sınav olacak.