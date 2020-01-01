Mohamed Zidan: Salah'tan daha fazlasını başarabilirdim

Bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde de yer alan Mısırlı eski futbolcu Mohamed Zidan, Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile ilgili söylediklerinin çarpıtıldığını söyledi.

ve Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mohamed Zidan, Mohamed Salah ile ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Zidan, verdiği bir röportajda Mohamed Salah'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu ancak iyi bir profesyonel olmadığını belirtmişti. Ancak 38 yaşındaki Zidan, Mısır'da yayın yapan AlNahar kanalına verdiği demeçte sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı:

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"Salah'tan daha iyi olduğumu söylemedim. Klopp bana aynı kararlılığa sahip olsaydım, daha fazlasını yapabileceğimi söyledi. Çok daha fazlasını yapabilirdim. Sahada daha tutarlı ve iyi bir konsantrasyona sahip olabilseydim, belki de Salah'tan daha fazlasını başarabilirdim. Geçirdiğim ameliyatlar beni çok etkiledi."

Daha fazla takım

Zidan, 2011 ve 2012 yılında Dortmund formasıyla şampiyonluğu yaşarken, Mısır ile de iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Aynı zamanda Beşiktaş'ta 2004 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde başkan adayı Erol Kaynar'ın Mohamed Zidan ile anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.