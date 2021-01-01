Mohamed Salah'a tavsiye: Liverpool'dan ayrıl Barcelona'ya git

Jay-Jay Okocha, Mohamed Salah'ın artık Liverpool'da enerjisinin tükendiğini ve Barcelona'ya transfer olması gerektiğini söyledi.

Nijeryalı efsane futbolcu Jay-Jay Okocha, Mohamed Salah'a Liverpool'dan ayrılıp Barcelona'ya transfer olmasını tavsiye etti.

Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mısırlı yıldız hakkında son dönemde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Salah, birkaç ay önce İspanya basınından AS'a verdiği röportajda, "Her şey kulübün elinde" diyerek yakın gelecekte Liverpool'dan ayrılma olasılığından bahsetmişti. Salah ile ilgili iddialar, son dönemde yıldız oyuncunun formunun artmasına rağmen devam etti.

Jay-Jay Okocha: Salah'ın Barcelona'ya transfer olmasını tavsiye ederim

Mısır'da bir TV kanalına konuşan Futbol efsanesi Jay-Jay Okocha, Salah'ın Liverpool'daki zamanının sona erdiğine inanıyor ve Mısırlı yıldıza, Barcelona'ya katılmasını şu sözlerle öneriyor: "Salah'ın Liverpool'daki enerjisi tükendi. Barcelona'ya gitme şansı varsa, oraya transfer olmasını tavsiye ederim."

Mohamed Salah bu sezon kaç gol attı?

Mısırlı yıldız, her ne kadar Liverpool son dönemde formsuz olsa da bu sezon bireysel anlamda oldukça iyi bir sezon geçiriyor. İngiltere Premier Lig'de 24 maça çıkan Salah, söz konusu 24 mücadelede rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Mısırlı oyuncu, ligde gol krallığında 15 golü bulunan Bruno Fernandes'in önünde zirvede yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun 3 de asisti bulunuyor.

Salah'ın bu sezonki iyi formu sadece ligle de sınırlı kalmadı. 28 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 7 karşılaşmada forma giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist yaptı.

FA Cup'ta 2 maçta forma giyen Salah, bu yarışmada da 3 kez rakip fileleri havalandırdı.