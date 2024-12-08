Mohamed Salah yılın anlaşmasına imza atmanın eşiğinde

Liverpool ile anlaşması 2025 yazında sona erecek olan Mohamed Salah, Kırmızılılar ile yeni sözleşmenin eşiğinde.

Salah, Liverpool'la sözleşme imzalamaya yakın

İki yıllık anlaşma teklif edildi

Görüşmeler sona ermek üzere

NE OLDU? 2017 yılında Roma'dan Liverpool'a katılan Mohamed Salah, Luis Suarez'den bu yana Liverpool hücum hattının en iyi forvetlerinden biri oldu ve Premier Lig'deki kariyerinde en iyi oyunculardan biri olarak görüldü. Ancak Mısırlı oyuncunun Liverpool ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek ve geleceği hakkında birçok dedikodu vardı.

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan teklif almadığını dile getiren Salah, sitem dolu ifadeler kullanmıştı. The Mirror'un haberine göre, Liverpool sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni kontrat imzalamanın eşiğinde. Habere göre Mohamed Salah ile Liverpool iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.

32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde resmi duyurunun geleceği söyleniyor. 7.5 yıldır Liverpool forması giyen Mohamed Salah, İngiliz deviyle çıktığı toplam 370 maçta 226 gol, 101 asistlik skor katkısı verdi.

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Son oynanan Newcastle United maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'de çıktığı son 37 maçta da skor katkısı vererek Wayne Rooney'in rekorunu kırmıştı.