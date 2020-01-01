Mohamed Salah, Steven Gerrard'ı yakaladı!

Mısırlı yıldız, kulüpteki henüz üçüncü sezonunda efsane isim Steven Gerrard'ın rekorunu egale etti...

'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu olmaya çok yakın.

Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının 'yı 5-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Salah, Liverpool forması altında Devler Ligi'ndeki gol sayısını 21'e yükseltti.

Kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu olan Steven Gerrard'ı yakalayan Salah, Avrupa kupalarında bir gol daha atması halinde İngiliz efsanenin unvanını elinden alacak.