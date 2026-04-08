Mohamed Salah, Paris Saint-Germain - Liverpool maçı başlamadan kısa bir süre önce kötü bir haber aldı

Teknik direktör Arne Slot, Mohamed Salah'ın Çarşamba günü Liverpool maçında yedek kulübesinde başlayacağına karar verdi. İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Salah, Cumartesi günü Liverpool'da ilk 11'de yer almıştı, ancak takım FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu sezonun ardından Liverpool'dan ayrılacak olan kanat oyuncusu, bir penaltı kaçırdı ve Slot tarafından erken bir şekilde oyundan alındı.

Florian Wirtz, Liverpool'un hücum hattının sağ kanadında Salah'ın yerini alırken, Hugo Ekitike ise The Reds'in hücum lideri olacak. Dominik Szoboszlai ise onun hemen arkasında oynayacak. Jeremie Frimpong ise beş kişilik savunmanın sağ kanadında maça başlayacak.

Slot, kaptan Virgil van Dijk ve Ryan Gravenberch'e de ilk 11'de yer ayırdı. Cody Gakpo, zorlu bir sezon geçiren ancak yine de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı bulunan Liverpool'da bir kez daha yedek kulübesinde başlıyor.

Liverpool, geçen sezon sekizinci finalde PSG tarafından elenmişti. Bu, Parisli dev kulüp için büyük bir moral kaynağı olmuştu, çünkü birkaç ay sonra kulüp tarihinde ilk kez milyarlarca euro değerindeki kupayı kazandılar.

Paris Saint-Germain kadrosu: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratschelia

Liverpool kadrosu: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Gomez Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.