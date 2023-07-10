Mohamed Salah, Liverpool ile Mısır'ı birbirine düşürecek!

U23 Mısır Teknik Direktörü, Mohamed Salah'ı 2024 Olimpiyat kadrosuna dahil etmek istediğini açıklarken Liverpool ile Mısır'ın arası açılabilir.

Salah, Olimpiyat Oyunları'nda kadroya alınabilir

Aynı zamanda Afrika Uluslar Kupası'nda da oynayacak

Liverpool talebi reddedebilir

NE OLDU? Liverpool Echo'nun haberine göre, U23 Mısır Teknik Direktörü Rogerio Micale, Mohamed Salah'ı 2024 Olimpiyatları kadrosuna dahil etmek istediğini söyledi. Salah kadroya dahil olursa gelecek yıl 26 Temmuz ile 11 Ağustos arasında Liverpool ile çalışamayacak ve 2024-25 sezonunun hazırlık dönemini kaçıracak.

BÜYÜK RESİM: Mohamed Salah bu sezon Ocak ve Şubat aylarında Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacak. Liverpool sıkışık bir fikstüre sahip olacak Salah için Olimpiyat teklifini reddedebilir. Mısırlı yıldız, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na çağrıldığında da kulüpten izin çıkmamıştı.

NE SÖYLENDİ: Micale konuyla ilgili şunları söyledi: "Durumu değerlendirmek için bir yılımız var. Mohamed Salah bizim için Neymar'ın Brezilya için taşıdığı anlam kadar önemli."

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