Mohamed Salah, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra MLS’de forma giyebilir

The Athletic’in haberine göre, Sporting Kansas City, Mohamed Salah’a ciddi bir ilgi gösteriyor. Mısırlı oyuncu, Liverpool ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz transfer statüsüne geçti ve kariyerine MLS’de devam edebilir.

ABD'den gelen ilgiye rağmen, Amerikan medya kuruluşu Salah'ın gerçekten Kansas City'ye transfer olma ihtimalini düşük görüyor.

Kanat oyuncusu, Suudi Pro Ligi'nden de ilgi görüyor ancak söylendiğine göre Avrupa'da daha uzun süre kalmayı tercih ediyor. Daha önce Mısırlı oyuncunun kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği yönünde güçlü işaretler vardı.

Yine de Salah, MLS’ye geçişe açık. Kaynaklara göre, birçok Amerikan kulübü bu sol ayaklı oyuncuya ilgi gösteriyor, ancak şu anda Sporting Kansas City’nin onu kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğu belirtiliyor.

Ayrıca The Athletic, kulübün yeni çoğunluk hissedarı Peter Mallouk’un Mısırlı göçmenlerin oğlu olduğunu yazıyor. Bu nedenle, Amerikan kulübüne geçiş Salah için biraz daha cazip hale gelebilir.

Salah, Liverpool’da hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve bu süreçte, artık görevden alınmış olan teknik direktör Arne Slot ile defalarca kamuoyu önünde çatıştı. Mart ayı sonunda yıldız oyuncu, iki kez lig şampiyonu olduğu ve bir kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı kulüpten ayrılacağını duyurdu.