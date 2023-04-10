Mohamed Salah, Liverpool'da penaltı atma görevinden men mi edilecek?

Jürgen Klopp, son iki penaltısını kaçıran Mohamed Salah'ın Liverpool'daki atışlardan bundan sonra sorumlu olup olmayacağını açıkladı.

Mısırlı yıldız, Liverpool için istikrarlı bir golcü

Ancak Bournemouth'a karşı penaltıdan yararlanamadı

Ardından Arsenal maçında da penaltıyı kaçırdı

NE OLDU? Mohamed Salah, Bournemouth maçında penaltı kaçırmasının ardından aynı talihsizliği Arsenal karşısında yaşadı. Liverpool ile Arsenal'ın 2-2 berabere kaldığı maçta penaltı vuruşundan yararlanamadı.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından Jürgen Klopp'a penaltı görevini Mohamed Salah'tan alıp almayacağı soruldu. Alman menajer şu yanıtı verdi: "Bu değerlendireceğimiz bir konu ama burada değil. Penaltıyı maçtan sonra izleyebildim. Kalabalık tepki gösterince ben de onlara ayak uydurdum ve gol olduğunu sandım. Ancak sonra fark ettim ki Mo kutlama yapmıyor."

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