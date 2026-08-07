Türk kulübü Trabzonspor, tedavi odası ile transfer masası arasında sıkışıp kalarak en hassas ve aynı zamanda en çelişkili dönemlerinden birini yaşıyor. Takım, sezon başlamadan önce en dikkat çekici genç oyuncularından birinin sakatlanmasıyla erken gelen sert bir darbeyle baş etmek zorunda kalırken, öte yandan en pahalı transferini kutluyor.

Türk kulübü Trabzonspor, oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'nin dizinden başarılı bir cerrahi operasyon geçirdiğini ve bunun ardından bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu gelişme, Türk ve dünya futbol camiasının gözlerini Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın başrolde olduğu ses getiren bir transfere çevirdiği bir dönemde geldi.

Kulübün sağlık ekibi başkanı Profesör Doktor Ahmet Beşir, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak, Folcarelli'nin yeni sezona hazırlık kapsamında oynanan hazırlık maçlarından birinde sakatlandığını ve bunun ardından sağ dizinde şişlik ile şiddetli ağrı hissettiğini belirtti.

Beşir şunları ekledi: "Oyuncunun tabi tutulduğu ayrıntılı tıbbi muayeneler ve manyetik rezonans görüntülemeleri, dizinin dış menisküsünde acil cerrahi müdahale gerektiren bir yaralanma olduğunu ortaya koydu."

Sağlık kurulu başkanı, Doktor Mustafa Sencun tarafından kulübün resmi hastanesi olan Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun tam bir başarıyla sonuçlandığını, kıkırdağın yaralı kısmının artroskopik yöntemle çıkarıldığını doğruladı.

Açıklama, takımın sağlık ekibinin oyuncuyu en kısa sürede takım antrenmanlarına döndürmek amacıyla yoğun bir rehabilitasyon programını derhal uygulamaya başlayacağına işaret ederek son buldu.

Folcarelli'nin sakatlığı, Türk futbolunun eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşadığı hassas bir dönemde geldi. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor kadrosuna transfer olmasının ardından, bu adım ligin pazarlama ve teknik değerini yükseltecek nitelikte olup, kulüp de eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor.