Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılımı resmen garantileme hedefiyle deplasmanda Malavi ile kritik bir maça çıkıyor. Teknik direktör Ali Maher'in öğrencileri için yeni bir sınav niteliği taşıyan karşılaşmada Mısır, galibiyet serisini sürdürmeyi ve 2. Grup'taki üstünlüğünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

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Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Maher, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin 4. haftasında Bingu Ulusal Stadı'nda oynanacak Malavi maçının ilk 11'ini açıkladı.

Mısır, geçen cuma günü 3. hafta kapsamında iki takım arasında oynanan maçta Malavi'yi 5-0 gibi farklı bir skorla yenmenin verdiği büyük moral üstünlüğüyle sahaya çıkıyor. Bu durum, Mısır'a üstünlüğünü bir kez daha kanıtlama ve vize yolunda bir adım daha atma fırsatı sunuyor.

Ali Maher, ilk 11'de önceki maça kıyasla iki değişikliğe gitti. Orta sahada Ahmed Sayed "Zizo" yerine Marwan Attia'yı sahaya sürmeye karar veren Maher, sol bekte ise Ahmed Fatouh yerine Karim Hafez'e şans verdi.

Mısır'ın ilk 11'i şöyle:

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Kaleci: Mostafa Shobeir.

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Defans: Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Karim Hafez.

Orta saha: Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Nasser Maher.

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Forvet: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Yedek kulübesinde ise şu isimler yer alıyor: "Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Tarek Alaa, Ahmed Fatouh, Mahmoud El Wensh, Mahmoud Marei, Ahmed Sayed 'Zizo', Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Ibrahim Adel, Haissem Hassan ve Hamza Abdelkarim".

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Mısır, 7 puanla 2. Grup'un zirvesinde bulunuyor ve aynı puana sahip ikinci sıradaki Angola'nın averajla önünde yer alıyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada, Güney Sudan ise puansız şekilde son sırada.

Karşılaşma Mısır için ayrı bir önem taşıyor. Zira galibiyet, Mısır'ı 10 puana ulaştıracak ve elemelerin bitimine iki hafta kala finallere katılımı resmen garantileyecek. Grubun iki biletinden biri için verilen mücadelede Mısır'ın durumu oldukça rahat.

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Eleme yönetmeliğine göre her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2027'de Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek kıta turnuvasına katılma hakkı elde edecek.

Salah için yapılan kutlama, tarihi gol kralı tartışmasını yeniden alevlendirdi

Teknik hesapların ve Malavi maçının dışında Mısır kampında, takımın kaptanı Mohamed Salah için özel bir kutlama havası yaşandı. Oyuncular ve Ali Maher önderliğindeki teknik heyet, Salah'ın milli takımdaki gol sayısıyla ilgili yaşanan tartışmanın ardından yıldız oyuncuyu kutlamayı ihmal etmedi.

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Mısır Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda Salah'ı üzerinde 70 rakamı bulunan bir pastayı tutarken gösterdi. Bu rakam, tüm uluslararası gollerini hesaba katan istatistiklere göre Salah'ın milli forma ile attığı gol sayısına işaret ediyordu.

Bu jest, taraftarların büyük bölümünün Liverpool'un eski kaptanının Mısır Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olduğuna inanmasının ardından geldi. Salah, Malavi'ye karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyette attığı iki golle sayısını 70'e çıkarmış ve Mısır'ın eski teknik direktörü Hossam Hassan'a ait 69 gollük rekoru geride bırakmıştı.

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Ancak sürpriz, istatistik dosyasını yeniden açan Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan geldi. FIFA, resmi internet sitesinde Salah'ın uluslararası golleriyle ilgili yayımlanan verileri güncelleyerek oyuncunun gol sayısının 70 değil 68 olduğunu teyit etti. Bu da FIFA istatistiklerine göre Hossam Hassan'ı 69 golle milli takımın tarihi gol krallığı listesinin zirvesinde tutuyor.

Krizin arkasında Svaziland maçı var

İstatistiksel anlaşmazlığın kökeni, Mısır'ın Mart 2013'te bugün Esvatini adıyla bilinen Svaziland ile oynadığı ve 10-0 kazandığı hazırlık maçına dayanıyor.

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Mohamed Salah'ın iki gol attığı bu maçtaki goller, Mısır Milli Takımı'nın çok sayıda oyuncu değişikliği yapması nedeniyle karşılaşmanın birinci kategori resmi uluslararası maç olarak tescil edilme şartlarını karşılamaması yüzünden FIFA kayıtlarında oyuncunun resmi hanesine işlenmedi.

Tartışmayı daha da alevlendiren ise FIFA'nın internet sitesinde daha önce yayımlanan verilerdeki farklılık oldu. FIFA'nın geçen haziran ayında yayımladığı bir raporda Salah'ın Malavi maçı öncesinde 68 gole ulaştığı belirtilmişti. Ancak site daha sonra bu rakamı 66 olarak güncelledi ve oyuncunun son iki golüyle birlikte toplam gol sayısı 68 oldu.

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Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ı 70 gol veren istatistiklere göre kutlarken FIFA farklı bir rakamda ısrar ediyor. Böylece Mısır'ın tarihi gol kralının kim olduğu, yerel rakamlar ile resmi uluslararası istatistikler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.