Mohamed Salah'ın Bodrum'da balıkçıda ödediği hesap dudak uçuklattı

Tatil için Türkiye'yi tercih eden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın Bodrum'da bir balıkçıda ödediği hesap çok konuşuldu.

Premier Lig’de bir kez daha gol krallığına ulaşarak adını tarihe yazdıran Mohamed Salah, yoğun sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Liverpool’un yıldız oyuncusu tatil için Bodrum’u tercih etti. Haftalık 480 bin sterlin (yaklaşık 26 milyon TL) kazanan Mısırlı süperstar, arkadaş grubuyla birlikte Gümüşlük’te bir balık restoranında görüntülendi.

Habertürk'ün haberine göre, yedi kişilik ekibiyle akşam yemeği yiyen Salah, 60 bin TL'lik hesabı hiç düşünmeden ödedi.

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Restoran çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere “Sadece tatil için geldim, izninizle” diyerek gülümseyen yıldız futbolcu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceye Yalıkavak’taki bir gece kulübünde devam eden Salah, hayranlarının yoğun ilgisinden de kaçamadı.

Liverpool’la olan sözleşmesini 2027’ye kadar uzatan ve bu anlaşmadan 50 milyon Euro kazanan Salah, 2024-25 sezonunu 29 golle tamamlayarak Premier Lig’de dördüncü kez "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandı. Böylece Fransız efsane Thierry Henry ile bu alandaki başarısını eşitlemiş oldu.

Bu büyük başarıların ardından Ballon d'Or adaylığıyla da gündemde olan Salah, şimdilik formayı bir kenara bırakıp Bodrum’un güneşi ve lezzetli sofralarının tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bundesliga’dan Premier Lig’e transfer olan Jeremie Frimpong’un Bodrum’da bir gecede 600 bin TL harcadığı haberlerinin ardından, Salah’ın daha mütevazı sayılabilecek harcaması da sosyal medyada esprili yorumlara konu oldu.