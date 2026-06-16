Mısır Milli Takımı kalecisi El-Mahdi Süleyman, Firavunlar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 1-1 berabere biten Belçika karşılaşmasında Muhammed Salah'ın neden oyundan alındığını açıkladı.

Mısır milli takımı, Belçika milli takımı karşısında gösterdiği güçlü performansın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçından değerli bir puanla ayrıldı ve bir sonraki tura yükselme şansını korudu.

El-Mahdi Suleiman, "On Sport" kanalında yaptığı televizyon açıklamasında şunları söyledi: "Güçlü bir takım karşısında iyi bir maç çıkardık ve galibiyet hedefliyorduk, ancak beraberlik de turnuvanın başlangıcında olumlu bir sonuç."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Tüm oyuncular sorumluluklarını yerine getirdiler ve harika bir maç çıkardılar. Ayrıca, maç boyunca gösterdiği olağanüstü performanstan dolayı Mustafa Shubair'i tebrik etmek istiyorum."

Maç sırasında Muhammed Salah'ın oyundan alınmasıyla ilgili olarak El Mehdi Suleiman, Mısır kaptanının biraz yorgunluk hissettiğini ve bunun teknik ekibi onu oyundan almaya ittiğini açıkladı.

"Mohamed Salah büyük bir oyuncu ve gerçek bir kaptan. Her zaman tüm takım arkadaşlarını destekliyor, ancak maç sırasında biraz yorgunluk hissetti ve teknik ekip onun değiştirilmesinin en iyi karar olduğunu düşündü" diye ekledi.

Mısır milli takımının kalecisi, takımın turnuvada hiçbir rakipten korkmadığını vurguladı ve oyuncuların bu Dünya Kupası'nda büyük hedefleri olduğunu belirtti.

"Hedefimiz güçlü bir mücadele sergilemek ve grup aşamasını lider olarak tamamlamak. Önümüzdeki maçlarda olumlu sonuçlar alabileceğimize güveniyoruz" dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki iki maça büyük umutlar bağlıyoruz ve bize harika bir şekilde destek veren Mısırlı taraftarları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mısır Milli Takımı'nın ismine yakışır bir turnuva sunmayı umuyoruz."

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