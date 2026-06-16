Mohamed Salah'ın Belçika maçı sonrası yaptığı çarpıcı itiraf

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası 7. Grup'taki ilk maçında Mısır'ın Belçika ile karşılaştığı karşılaşmada yaşanan zorlu hava koşullarından bahsetti.

Maç 1-1 berabere sonuçlandı ve bu sonuç, Mısır milli takımına Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun başında önemli bir puan kazandırdı.

Maçın ardından oyuncular koridorunda eski Alman yıldız Bastian Schweinsteiger ile konuşan Salah, "Stadyumda hava çok sıcaktı, Super Bowl maçlarının oynandığı stadyumlara çok benziyordu ve kendimi yorgun hissediyordum" dedi.

Mısırlıların kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Her devrede su içmek için durmak zorundaydık, aksi takdirde yüksek sıcaklıklar nedeniyle çok zorlanırdık."

Mısır milli takımı, 1990'da Hollanda ve İrlanda ile iki kez berabere kaldığı Dünya Kupası tarihindeki üçüncü beraberliğini kaydetti.

Mısır milli takımı, 20. dakikada İmam Eşur'un golüyle öne geçmişti, ancak 67. dakikada Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle Belçika milli takımı skoru eşitledi.

Bireysel ödüllerde ise İmam Ashour, Belçika maçında gösterdiği olağanüstü performansın ardından maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Mısır milli takımı, grup aşamasının ikinci turu kapsamında Pazartesi günü saat 04.00'te Yeni Zelanda ile karşılaşacak.