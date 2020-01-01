Mohamed Salah: Gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor
Mohamed Salah, Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasının ardından takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Kırmızılar ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salah'ın ismi sık sık Real Madrid ile anılıyorken, 28 yaşındaki oyuncudan bu iddialara yönelik yanıt geldi.
Mısırlı futbolcu, LA FM Colombia'ya verdiği röportajda, Liverpool'daki geleceğinden emin olmadığını söylerken, anın tadını çıkarmak istediğini dile getirdi:
"Şu an sadece bugünümü yaşamak ve anın tadını çıkarmak istiyorum. Gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Bekleyip göreceğiz. Takımımla Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Ligi kazandık. O yüzden oldukça mutluyum. Gelecekte neler olacak göreceğiz ancak kazanmaktan dolayı mutluyum."
Salah aynı zamanda Jürgen Klopp ile çalışmaktan dolayı memnun olduğunu belirtirken, "Futbolda sırlara inanmıyorum. Sadece çok sıkı çalışmaya ve kazanma zihniyetine inanıyorum. Klopp buraya geldiğinde değiştirmeye çalıştığı ilk şey oyuncuların zihniyetini değiştirmekti. Başardı da. Bana tüm planından bahsediyordu ve oldukça heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.