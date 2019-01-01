Mohamed Salah: Bugün herkes mükemmeldi

Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Liverpool'da, Mohammed Salah maç sonu açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından mutluluğunu dile getirdi.

Herkes çok mutlu

Takımca iyi oynayıp bu kupayı kazanmayı hak ettiklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Şu anda herkes çok mutlu. İki finalde de 90 dakika boyunca oynadığım için çok gururlu ve sevinçliyim. Bugün herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Bireysel olarak hiçbir oyuncu öne çıkmadı ama takım olarak inanılmazdık." dedi.

Var uygulamasını sevdim

VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanmalarını yorumlayan Mısırlı oyuncu, "Gelecek sezon VAR'ı kendi ligimizde de göreceğiz fakat şimdilik çok sevdiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kariyerim için birçok şey feda ettim

Bu noktaya gelmek için kariyeri boyunca çabaladığını belirten Salah, "Kariyerim için birçok şeyi feda ettim. İlk olarak köyümden Kahire'ye gitmek ve daha sonrasında bu seviyelere çıkabilmek benim için inanılmaz." diye ekledi.

Finalin ardından yorumda bulunan bir diğer isim ise maçtaki son golü kaydeden Divock Origi oldu.

Bunu birlikte başardık

Mutluluğunu belirten Belçikalı oyuncu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Bunu hep beraber başardık. Takımca savaştık ve sonunda zafere ulaştık, gerçekten çok özel bir an. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.