Mohamed Salah 25 milyon euroluk Suudi teklifini reddetti

Suudi kulüplerinin dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını kadrolarına katmak için birbiriyle yarıştığı bir dönemde, Mohamed Salah'ın şu an için maddi cazibeleri önceliklerine koymadığı görülüyor. Mısırlı yıldız, Suudi Arabistan ekibi El Şabab'dan gelen dev teklifi reddederek, teklifin içerdiği cazip maddi değere rağmen Türk ekibi Trabzonspor'daki serüvenine devam etmeyi tercih etti.

"africafoot" sitesinin Türk basınına dayandırarak aktardığına göre, El Şabab, Trabzonspor forması giyen Mısırlı golcüyü Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmaya ikna etmek amacıyla, yıllık 25 milyon euro garanti maaş içeren devasa bir maddi teklifle cezbetmeye çalıştı.

Teklifin büyüklüğüne rağmen Salah bu fikri reddetmeye ve Türk kulübünde kalmaya karar verdi. Bu adım, mevcut tecrübesini sürdürme ve önümüzdeki dönemde yeni bir meydan okumaya girmeyi düşünmeme isteğini yansıtıyor.

Konu Suudi teklifinin reddedilmesiyle de sınırlı kalmadı; raporlara göre Mısır milli oyuncusu geleceğine ilişkin tavrını netleştirdi ve menajeri Rami Abbas'tan yeni herhangi bir transfer teklifini kendisine iletmemesini istedi. Bu durum, Türk Ligi'nde devam etme ve Trabzonspor'daki kariyerine odaklanma isteğinin açık bir göstergesi.

Salah'ın kalma ısrarı, sezon başından bu yana sergilediği üst düzey performansların gölgesinde geliyor. Mısırlı oyuncu, çeşitli kulvarlarda oynadığı 13 maçta 10 gol atıp 5 asist yaparak doğrudan gol katkısı toplamını 15'e çıkardı. Bu da onu, hizmetlerinden yararlanmak isteyen birçok kulübün gözdesi haline getirdi.

Mısırlı golcünün Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürerken, piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Müsabakalar cephesinde ise Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı bir sonraki maça hazırlanıyor.