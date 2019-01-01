Arsenal

Mohamed Elneny'nin evinde ceset bulundu!

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Getty Images
Arsenal'in 27 yaşındaki futbolcusu Mohamed Elneny'nin Mısır'daki evinde ceset bulundu. Cesedin, eve girmeye çalışan hırsıza ait olduğu belirtildi.

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'nin babası Nasser Elneny, BBC'de yer alan habere göre oğlunun Mısır'daki evine gittiğinde bir cesetle karşılaştı.

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Polis ekipleri, evdeki elektrik kablolarını çalmaya gelen hırsıza elektrik çarptığını ve orada can verdiğini açıkladı.

Elneny'nin ailesi yakın zamanda bu evi bir derneğe ofis olarak kullanılması için bağışlamıştı.

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