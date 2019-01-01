Mohamed Elneny'nin evinde ceset bulundu!
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Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'nin babası Nasser Elneny, BBC'de yer alan habere göre oğlunun Mısır'daki evine gittiğinde bir cesetle karşılaştı.
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Polis ekipleri, evdeki elektrik kablolarını çalmaya gelen hırsıza elektrik çarptığını ve orada can verdiğini açıkladı.
Elneny'nin ailesi yakın zamanda bu evi bir derneğe ofis olarak kullanılması için bağışlamıştı.