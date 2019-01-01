Transfer

Mohamed Elneny İstanbul'a geldi!

Yorum()
Getty Images
Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Haberin devamı aşağıda

Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

Editörün Seçtikleri

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.

Goal twitter

Kapat