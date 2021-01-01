Modric'ten Mbappe'ye: Büyük oyuncular Real Madrid'de her zaman güzel karşılanır

Real Madrid'in başarılı ismi Luka Modric, Liverpool maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin adı, son günlerde sık sık Real Madrid ile anılmaya başlandı. Fransız ekibi genç yıldızı yeni sözleşme için ikna etmeye çalışırken bir açıklama da İspanyol temsilcisi tarafından geldi.

Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Luka Modric, genç oyuncunun muhtemel transferini değerlendirdi.

Luka Modric neler söyledi?

Hırvat oyuncu, Anfield Road'da Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi gazetecilere, Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi halinde, Santigo Bernabeu'ya mükemmel bir uyum sağlayacağını belirtti.

"Takıma yeni katılacak ya da takımdan ayrılacak oyuncular hakkında pek çok haber duyuyoruz ancak ben bu konulara giremem. Mbappe harika bir oyuncu ve bunu hem PSG'de hem de Fransa Milli Takımı'nda kanıtladı.

"Real Madrid'de yıldız oyuncular her zaman güzel karşılanır, ancak özellikle sezonun son bölümlerine girilirken başka kulüplerdeki oyunculardan bahsetmek doğru olmaz.

"Önümüzdeki sezon neler olacağını göreceğiz, ancak o üst düzey bir oyuncu ve dünyanın en iyileri arasında yer alıyor."

PSG'nin Mbappe konusundaki duruşu

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe hakkında çıkan ayrılık haberlerinin önüne geçmek için, yıldız oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edildiğini açıkladı.

"Önemli olan Kylian'ın sessizliğini koruması. Takıma odaklanmış ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Kylian yaşına rağmen çok olgun.

Hem kulüp hem de kendisi, uzun süre takımda kalmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalışıyor."

Kylian Mbappe'nin 2020/2021 performansı

Ligue 1'de takımına sahaya çıktığı 27 maçta 21 gol ve 7 asistlik katkı veren Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 karşılamada 8 gol ve 3 asistle oynadı.

Kylian Mbappe, 2020/2021 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 10 kez de asist yaptı.