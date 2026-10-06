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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Modric'ten Real Madrid taraftarlarına mesaj: "Paniğe gerek yok"

Real Madrid
Barcelona
L. Modric
Hırvatistan - İspanya
Hırvatistan
İspanya
UEFA Nations League A
İspanya
Hırvatistan

Ne söyledi?

Real Madrid'in eski yıldızı ve Milan'ın şu anki oyuncusu Hırvat Luka Modric, sezon başında takımın Barcelona'nın 6 puan gerisinde kalmasına rağmen endişelenmemelerini isteyerek kraliyet kulübünün taraftarlarına sakin bir mesaj gönderdi.

Modric, İspanya-Hırvatistan maçı öncesinde "Teledeporte" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sezonun başındayız ve yeni bir teknik direktörle birlikte Real Madrid'in üst düzey bir takıma sahip olduğunu ve her zaman olduğu gibi tüm kupalar için mücadele etmeye hazır olduğunu düşünüyorum."

Real Madrid efsanesi şunları ekledi: "Sadece Barcelona 6 puan önde diye panik yapmaya ya da her şeyin bittiğini düşünmeye gerek yok."

Modric, kraliyet takımının yeniden mücadeleye dönebileceğine olan güvenini vurgulayarak şöyle konuştu: "Sahip oldukları kadro, oyuncular ve teknik direktör sayesinde Real Madrid işleri tersine çevirebilir ve başarılı bir sezon geçirebilir."

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