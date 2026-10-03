Rijeka kentinde İngiltere'ye 7-0 kaybedilen ağır mağlubiyetin ardından Hırvatistan Milli Takımı'nın atmosferine öfke ve şok hâli hâkim oldu. Bu sonuç, Hırvatistan tarihindeki en ağır yenilgi olurken takımın kaptanı Luka Modric sert açıklamalarda bulunarak performansı eleştirdi ve yaşananların ülkesinin milli takımına yakışmadığını vurguladı.

İspanya maçındaki yokluğunun ardından ilk 11'e dönen Modric, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Sürtüşmelerden, hatalardan, agresiflikten ve birlik eksikliğinden söz etmeden böyle bir performansa açıklama bulmak zor. 20 yıldır buradayım ama bir maçın ardından ilk kez utanç duyuyorum."

Hırvatistan kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Kaybetmek anlaşılabilir bir şey çünkü İngiltere şu an bizden daha iyi. Ama bu şekilde kaybetmek ve yıllar içinde inşa ettiğimiz itibarı zedelemek kabul edilemez. Çok büyük bir utanç içindeyim."

Modric performansa yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Futbol bu şekilde oynanamaz. Sanki 4-5 oyuncumuz eksikmiş gibi hissettim. Felaket bir geceydi, birbirimizi suçlamamalı ya da bir günah keçisi aramamalıyız; aksine kenetlenmeliyiz."

Hırvatistan'ı bir sonraki maçta İspanya karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Modric, bu ağır mağlubiyetin ardından karşılaşmanın zorluğunun farkında olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Birlik olmamız gerekiyor çünkü bizi bir başka zorlu maç bekliyor. Gerçek karakterimizi, içimizdeki rahatsızlığı, gururu, arzuyu, iradeyi ve birliği göstermeliyiz. Bu şekilde oynamak kabul edilemez."

Hırvatistan'ın tecrübeli yıldızı sözlerine şunu ekledi: "Bugün üçüncü lig takımına bile kaybederdik."

Öfke yalnızca Modric ile sınırlı kalmadı. Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Slaven Bilic de mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek şunları söyledi: "Hırvatistan bunu hak etmiyor. Sorumluluk bende; teknik direktör benim ve bu benim ülkemin milli takımı. Her şeyi analiz edeceğiz ama bazı şeyler kabul edilemez."

Bilic, İspanya karşılaşmasının takımın kişiliğini yeniden kazanması için bir fırsat olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "İleriye gitmemiz için İspanya karşısında iyi bir performans sergilemekten başka yolumuz yok. İşler yolunda giderken olumlu olmak kolaydır ama şimdi birliğimizi ve kişiliğimizi gösterme zamanı."

Hırvatistan teknik direktörü sözlerini şöyle noktaladı: "Ne olursa olsun İspanya'yı yeneceğiz demek saçma olur, ama güçlü ve cesur bir Hırvatistan göstermeliyiz."