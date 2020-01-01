Modric: Mbappe'nin PSG'den ayrılması lazım
Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric'e göre Kylian Mbappe'nin kariyerindeki bir sonraki aşamaya geçebilmek için PSG'den ayrılması gerekiyor.
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından dünya futbolunu domine etmesi beklenen Kylian Mbappe, 2017-18 sezonundan bu yana Paris Saint-Germain'de forma giyiyor.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve 2018'de Fransa formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Mbappe'nin adı Real Madrid'le anılıyor.
2012'den bu yana Real Madrid'de forma giyen Modric, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Mbappe'yle ilgili görüşlerini "Mbappe futbolu domine edebilmek için her şeye sahip. Ama o adımı atabilmesi adına, bence, ligde bu kadar kolay şampiyon olamayan bir takıma gitmesi lazım." sözleriyle dile getirdi.
Modric, Real Madrid'deki geleceğine yönelik soruya ise "İki yıl daha üst seviye futbol oynayabileceğimi düşünüyorum. Kariyerimi Real Madrid'de tamamlamak isterim ama bu kulübe de bağlı." yanıtını verdi.
Modric, 2018'de Ballon d'Or'u kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.