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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Modrić, eşi benzeri görülmemiş bir Dünya Kupası başarısıyla adını tarihe yazdırıyor

Hırvatistan - Gana
Hırvatistan
Gana
Dünya Kupası
L. Modric
Hırvatistan
Gana

Hırvat futbolcu Luka Modrić, Dünya Kupası finallerinin tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı.

Modrić, grup aşamasının son maçında Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, ülkesinin galibiyet golünü hazırladı.

Skor 1-1 berabereyken, 83. dakikada Modrić bir köşe vuruşu kullandı ve Nikola Vlašić'in kafasına isabet eden mükemmel bir orta gönderdi; Vlašić topu ağlara göndererek Hırvatistan'a galibiyet golünü kazandırdı.

İstatistik ağı “Opta”, 40 yaş 291 günlük Modrić’in Dünya Kupası tarihinde gol pası veren en yaşlı oyuncu olduğunu belirtti.

Bu heyecan verici galibiyetle Hırvatistan Milli Takımı, puanını 6’ya yükselterek, 7 puanla lider konumda bulunan İngiltere’nin ardından 12. grubun ikinci sırasına yerleşti.

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