Swansea City, mütevazı takım imajından kurtulup eski parlak günlerine dönmeyi hedefliyor; bu dönüşümün başında büyük ölçüde Hırvat yıldız Luka Modric yer alıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, hâlen Milan forması giyen eski Real Madrid oyuncusu, Nisan 2025'te kulübe yatırımcı ve ortak sıfatıyla katılarak projeye güçlü bir ivme kazandırdı ve şöyle konuştu: "Bu son derece heyecan verici bir fırsat. Swansea'nın köklü bir kimliği, harika bir taraftar kitlesi ve en üst seviyelerde mücadele etme hırsı var. Elit bir futbolcu olarak, tecrübemi kulübe aktarabileceğime inanıyorum. Hedefim, kulübün büyümesine olumlu katkı sunmak ve umut verici bir gelecek inşa edilmesine yardımcı olmak."

İspanyol ağırlıklı Swansea dönemi hâlâ hafızalarda; takım 2011 ile 2018 yılları arasında yedi sezon üst üste Premier Lig'de mücadele etmiş ve 2012-2013 sezonunda teknik direktör Michael Laudrup yönetiminde, sahada Michu, Rangel, Chico Flores ve Pablo Hernandez ile birlikte İngiltere Lig Kupası'nı kazanmıştı.

Swansea City şu anda eski şanlı günlerine dönmek için doğru yolda görünüyor. Zira ilk 9 haftada topladığı 20 puanla Championship'te liderlik koltuğunda oturuyor; Middlesbrough'nun 2, West Ham ve Stoke City'nin 4, Wolverhampton, Queens Park Rangers, Birmingham City, Millwall, West Bromwich Albion ve Bristol City'nin 6 puan önünde bulunuyor. Bu, galibiyete 3 puan sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana takımın ligdeki en iyi başlangıcı.

Takımın yolculuğunda bir diğer dönüm noktası, bir yıldan kısa süre önce, tam olarak Kasım 2025'in sonlarında Vitor Matos'un teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle yaşandı.

Daha önce Liverpool'da Alman Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan teknik direktör, takımı küme düşme hattının yalnızca 4 puan uzağında, 20. sırada teslim aldı ve ardından sezonu küme düşme hattının 17 puan uzağında, 11. sırada tamamlattı.

Bu gelişim, köklü değişikliklere başvurmadan kademeli biçimde gerçekleşti. Nitekim Vitor Matos, sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattıktan sonra, geldiği günden itibaren Swansea City ile taraftarları ve kulübü çevreleyen toplum arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu hissettiğini vurguladı ve şunları ekledi: "Geçen sezon iyi temeller attık, ancak artık ileriye bakmamız, sıkı çalışmaya ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

Kulüp altyapıya verdiği önemi de ihmal etmedi; sezon hazırlık döneminde bir maça, ilk 11'inde kulübün akademisinden yetişen 10 futbolcuyla çıktı. Ayrıca hesaplı transfer politikası da meyvelerini vermeye başladı. Swansea, golcü forveti Zan Vipotnik'i kadrosunda tutmayı başardı; bunun yanında Joseph Obuoko, Moussa Yeo, Elijah Just, Stephen Ostaquio ve Stephen Welsh ile anlaşmak için 26,6 milyon euro harcadı. Buna ek olarak Jeremy Monga, Jenson Seelt ve Tiago Parente'nin hizmetlerini kiralık olarak aldı.

Bu başarı, daha önce Roberto Martinez, Brendan Rodgers ve Michael Laudrup tarafından yerleştirilen "Swansealona" felsefesine takımın bağlılığını yansıtıyor. Ağustos ayının Championship'te en iyi teknik direktörü ödülünü kazanan Vitor Matos'un yönettiği takım, 4845 pasla en çok pas yapan ekip olmanın ve yüzde 59,4 ile topla oynama oranında ikinci sırada bulunmanın gururunu yaşıyor.

15 golle en çok gol atan takımlar listesinde altıncı sırada yer almasına rağmen, 48 isabetli şutla şut sayısında dördüncü sırada bulunuyor.

Swansea'nın gücü yalnızca hücum yönüyle sınırlı değil; takım aynı zamanda belirgin bir savunma sağlamlığına da sahip. Kalesinde yalnızca 7 gol görerek en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor; ayrıca 4 maçla kalesini en çok gole kapatan takımlar listesinin de zirvesinde.

Takımın yüksek savunma hattına dayanan oyun anlayışı da etkinliğini kanıtladı. Zira ofsayt tuzağında Swansea'yı yalnızca Bolton geçti; Bolton'un rakipleri 46 kez ofsayta düşerken, bu sayı Swansea karşısında 37 oldu.

Böylece Swansea City, teknik gelişimine ve dikkat çeken sonuçlarına dayanarak ve Luka Modric'in desteklediği bir projenin öncülüğünde, yeniden ön plana çıkma hayallerini canlandırıyor.



