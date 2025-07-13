'Modern futbolda imkansız' | Arda Güler sözleri gündeme bomba gibi düştü!

Alman efsane Toni Kroos, milli yıldızımız Arda Güler hakkında çok önemli noktalara değindi.

Dünya Kulüpler Kupası'nda sergilediği performansla, Real Madrid'de gelecek sezonun kilit isimlerinden birisi olacağı konuşulan milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

Ne oldu?

2024 yılının temmuz ayında futbola Real Madrid forması altında veda eden Toni Kroos, kardeşiyle yaptığı ‘Einfach mal Luppen’ adlı podcastte Arda Güler'in geleceği ve Real Madrid'deki rolü hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Alman efsane, Xabi Alonso yönetiminde yükselen yıldız Arda Güler'i kritik bir sezonun beklediğini vurguladı.

Haberin devamı aşağıda

Ne söyledi?

Toni Kroos, Arda Güler'in oyun şekline değinerek ona önemli tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi ve şöyle konuştu:

“Eğer böyle, hatlar arasında oynayabilen bir oyuncun varsa, ben bazı ikili mücadeleleri kaybetmesini görmezden gelme taraftarıyım. Önemli olan onun rolünün net olması ve takımın savunma çabasına katılması."

"Alonso ona şu ana kadar çok fazla süre verdi. Geçen sezon futbol olarak hazırdı ama fiziksel olarak bir adım öne çıktı." diyen Kroos ayrıca yine de onu tamamen savunmadan muaf tutmayacağını ve modern futbolda bunun neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Arda Güler'in oyuna fazlasıyla emek verdiğini söyleyen Kroos, Güler’in, Xabi Alonso’nun ona bu projenin ilk aşamalarında verdiği liderlik rolünü üstlenmek için mükemmel bir zamanda olduğunu da sözlerine ekledi.