MLS ve Championship, Ronaldo'ya pahalı geldi

Brezilya efsanesi Ronaldo, Avrupa'daki alternatif seçenekleri keşfetmeden önce bir MLS kulübü satın almayı düşündüğünü açıkladı.

İki kez Dünya Kupası kazanan eski oyuncu, 2016'da dağılmadan önce Kuzey Amerika Futbol Ligi'ndeki Fort Lauderdale Strikers'ın hissedarıydı.

Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'nin liginde bir takım almaya hevesliydi ancak mali şartlar bu hayalini elinden aldı.

Ronaldo ne söyledi?

Flow Podcast'e konuşan Ronaldo şunları söyledi: "New York'a gittim ve MLS başkanıyla bir toplantı yaptım. Fikirlerini sundu: "İstediğiniz kadar galip gelebilirsiniz ancak franchise için 70 milyon euro'nuz yoksa, hiçbir yere varamayacaksınız." Bu durum projeyi reddetmeme neden oldu.

"Sonra Londra'ya spor yönetimi ve spor pazarlaması okumak için gittim."

Sonra neler oldu?

İpleri eline alan Ronaldo bir futbol kulübü satın alma konusunda ısrar etti.

"[İngiltere] Championship'i çok inceledim ama her şey çok pahalıydı."

"Premier Lig dünya çapında bir lig ve Championship de öyle. 60 milyon sterlininiz olması gerekiyordu, bu yüzden fiyatların daha uygun olduğu Portekiz ve İspanya'ya göz gezdirdim."

Ronaldo'nun arayışı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra da devam etti ve sonunda şu anda kulüp başkanı olduğu Real Valladolid'in yüzde 51 hissesini satın aldı.

45 yaşındaki efsane, "Valladolid'de bir fırsat olduğunu duydum. Bir hafta pazarlık yaptım ve sonunda 30 milyon euro (26 milyon £/34 milyon $) ödedim." diyor.

Valladolid şu anda İspanya ikinci lig tablosunda beşinci sırada, lider Almeria'nın 10 puan gerisinde yer alıyor.