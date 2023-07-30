MLS'in yeni süperstarı Lionel Messi rakiplerine korku salarken bazı takımlar ona meydan okumaktan geri durmuyor.

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi, serbest oyuncu olarak DRV PNK Stadyumu'na yaptığı çarpıcı transferin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ani bir etki yarattı.

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski süperstarı, Inter Miami ile çıktığı ilk iki maçta üç gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerinde topladı.

Ve sırada Orlando maçı var, ancak Messi'den pek de çekindikleri söylenemez...

NE SÖYLEDİLER: Orlando patronu Oscar Pareja, takımının Houston Dynamo ile berabere kalarak ve Liga MX ekibi Santos Laguna'yı yendikleri maçın ardından sonra gazetecilere konuştu.

Pareja, Messi ve Inter Miami'ye bir mesaj gönderdi ve gözdağı vermekten de çekinmeyerek şunları söyledi:

"Hazır olacağız. Sadece önümüzdeki maçlara bakıyoruz ve Inter Miami de bu maçlardan farklı değil. Başka ne yapacaktık ki?

"Evet, Messi şu anda çok dikkat çekiyor, ancak biz de kendi gücümüzün farkındayız ve onunda kim olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"Maçta neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Onları yeneceğiz ve buna tüm kalbimle inanıyorum."

BÜYÜK RESİM: Inter Miami, Cruz Azul ve Atlanta United'ı yenerek Ligler Kupası'nda son 32'ye kaldı.

Messi, MLS serüvenindeki için ilk maçında takımına galibiyeti getiren bir serbest vuruşta ağları buldu ve daha sonraki maçta da gol atmaktan geri kalmadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, hem Inter Miami'nin hem de bir bütün olarak Amerika Ligi'nin profilini yükseltmeye çalışırken eski takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba da Arjantinli süperstara katıldı.