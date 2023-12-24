MLS 2024 sezonu ne zaman açılacak?

Lionel Messi'nin formasını terlettiği Inter Miami, MLS'te 2024 sezonunu ne zaman açacak?

MLS'te 2023 sezonunun sona ermesinin ardından Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar ancak Inter Miami'nin yeni sezonu açmasıyla sona erecek gibi dururken MLS'ten beklenen açıklama geldi.

Major League Soccer, 2024 sezonunun fikstürünü açıkladı. Böylece Inter Miami ile Lionel Messi'nin sezonu ne zaman açacağı da belli oldu.

Peki 2024 MLS sezonu ne zaman açılacak? Lionel Messi yeni sezonda ilk maçına ne zaman çıkacak? Yeni sezon için bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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2024 MLS sezonu ne zaman başlıyor?

MLS'te 2024 sezonu 21 Şubat 2024'te açılacak ve 19 Ekim 2024'te sona erecek. Lionel Messi ile Inter Miami ise yeni sezonu 21 Şubat'ta DRV PNK Stadyumu'nda Real Salt Lake ile karşılaşacakları maçla açacak. Inter Miami normal sezonun son maçına 19 Ekim'de New England Revolution'a karşısında çıkacak.

Lionel Messi'nin ekibi Inter Miami, MLS'te 2024 sezonunda 17'si iç saha olmak üzere 34 maça çıkacak. David Beckham'ın ortağı olduğu kulüp bu sezon Real Salt Lake, Colorado Rapids ve Vancouver Whitecaps'a karşı ilk kez oynayacak.

MLS kurallarında hangi değişiklikler olacak?

MLS yönetimi, yeni sezondan itibaren oyun kurallarında yeniliklere gideceğini açıkladı. Buna göre hakemlerin VAR aracılığıyla aldığı kararların gerekçeleri, tüm stadyuma anons edilecek. Ayrıca sakatlık yaşayan oyuncuların vakit geçirmesini engellemek için alınan bir diğer karara göre, sakatlık yaşayan oyuncular 15 saniye içinde yerden kalkmazsa 2 dakika boyunca saha kenarına alınacak.