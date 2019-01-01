Galataasaray'da Kostas Mitroglou'nun yerine Mevlüt Erdinç

Kostas Mitroglou ile yollarını ayıran Galatasaray yedek forvet olarak Mevlüt Erdinç’i düşünüyor.

’da Radamel Falcao’nun transferi için bekleyiş sürerken, Mitroglou’nun gönderilmesiyle takımdaki forvet sayısı bire düştü.

Sabah’ın haberine göre elinde santrfor olarak sadece Mbaye Daigne kalan, Mevlüt Erdinç’i gündemine aldı.

'in kadroda düşünmediği ve ayrılması için yol gösterdiği 32 yaşındaki golcüyü, Galatasaray dışında Ç.Rizespor, ve ligin yeni takımı Gazişehir de istiyor.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mevlüt, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Tarafların anlaşması halinde milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mevlüt'ün görüştüğü takımlar var. Büyük ihtimalle bizden ayrılacak" diyerek futbolcunun transferi yeşil ışık yaktıklarını duyurmuştu.

Galatasaray’ın FFP çözümü

UEFA ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde transferde eksiye düşmemesi gereken Galatasaray, Okan Koçuk ve Kostas Mitroglou için FFP'ye özel hamleler yaptı.

Bursa'ya verilmesi gereken 450 bin Euro serbest kalma bedelini Okan'a ödeten Sarı Kırmızılılar, 700 bin euro tazminat ödediği Mitroglou için de 1 milyon 250 euro kiralama bedeli gösterdi.

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Böylece mevcut koşullarda bütçesi -3.5 milyon euro yerine -1.8 milyon euro oldu.

Diagne satılmazsa Yunus, Linnes ya da Donk 1.8 milyon euro'nun üzerinde elden çıkarılıp FFP engeli ortadan kaldırılacak.